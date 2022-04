Pollenflug in der Region : Welche Pollen Allergikern in Bonn jetzt zu schaffen machen

Bonn Der Pollenflug im Frühjahr stellt für viele Allergiker ein Problem dar. Doch Pollen sind nicht nur zu Anfang des Jahres in Bonn unterwegs. Ein Überblick, welche Pollen wann im Jahr in der Luft liegen.

Januar

Februar

Ab Februar steigt die Pollenlast in der Luft dann stärker an. Neben einem mäßigen Pollenflug von Erle und Hasel, der sich zum Ende des Monats in einen starken Pollenabwurf verstärkt, streuen auch Pappel und Esche ab Mitte Februar ihre Pollen in die Luft. Zeitgleich beginnen auch Weide und Ulme damit, ihre Pollen abzuwerfen.

März

Im März ist die Pollenlast in Bonn dann sehr hoch. Zu Beginn des Monats kann der Pollenflug von Hasel und Erle noch besonders stark sein, bevor er sich dann im Laufe des Monats abschwächt. Vor allem in der Mitte des Monats überschneiden sich dann viele verschiedene Pollen in der Luft. Pappel, Esche, Weide und Ulme können gerade dann einen mäßigen bis starken Pollenflug erreichen und ab Mitte März können auch die Pollen der Birke hinzu kommen. Wie Jens Mutke, promovierter Biologe an der Universität Bonn, erklärt, geht aus den Daten der Stadt Bonn hervor, dass es einige Straßen in Bonn gibt, in denen vor allem Birke und Hasel als Hauptbäume gepflanzt wurden. Davon betroffen sind zahlreiche Friedhöfe in Bonn. Allergiker haben es aber auch insbesondere auf der Rhenusallee in Ramersdorf, der Humboldt-Straße nahe des Baumschulwäldchen oder der Dorotheenstraße nahe des Verteilerkreises schwer. Gegen Ende des Monats beginnt zudem die Blütezeit für die Buche.