Ende vieler Regeln : Muss man mit positivem Coronatest zur Arbeit?

Wer einen positiven Corona-Test hat, aber keine Symptome, muss in der Regel auch zur Arbeit gehen.

Berlin/Saarbrücken Lange Zeit war klar: Wer einen positiven Coronatest hat, darf auch nicht ins Büro, auf die Baustelle oder an die Kasse. Doch was gilt nach dem Ende der Isolationspflicht? Das sollten Sie wissen.

Ja. Denn dort, wo gemäß den landesrechtlichen Verordnungen keine Isolationspflicht mehr besteht, sind Arbeitnehmer grundsätzlich verpflichtet, zur Arbeit zu gehen, sofern sie symptomfrei sind, so Juristin Anke Marx von der Arbeitnehmerkammer des Saarlandes. Allerdings gibt es Ausnahmen.

Krankenstand in der Region erreichte 2022 Rekordwert

Geschwächte Immunität gegen Erkältungsviren : Krankenstand in der Region erreichte 2022 Rekordwert Die AOK verzeichnet für die Region Bonn/Rhein-Sieg einen Krankenstand auf Zehn-Jahres-Hoch. Die Krankenkasse verzeichnet viele Atemwegsinfekte. Frauen waren 2022 häufiger krankgeschrieben als Männer.

Generell gilt außerdem nach wie vor: Wer Symptome hat, sollte zu Hause bleiben - und sich seine Arbeitsunfähigkeit ärztlich bescheinigen lassen. Bis Ende März 2023 sind Krankschreibungen bei leichten Atemwegserkrankungen für bis zu sieben Tage per Telefon möglich . Die Krankschreibung kann dann noch einmal um bis zu sieben weitere Tage telefonisch verlängert werden.

Mit Maske zur Arbeit

Den Anstieg der Corona-Fälle findet der Bonner Virologe Hendrik Streeck nicht beunruhigend, appelliert aber an alle: Wer sich krank fühle, solle zu Hause bleiben, egal, um welches Virus es sich handelt.

Bonner Virologe im Interview : Das sagt Hendrik Streeck zum Anstieg der Corona-Zahlen nach Karneval Den Anstieg der Corona-Fälle findet der Bonner Virologe Hendrik Streeck nicht beunruhigend, appelliert aber an alle: Wer sich krank fühle, solle zu Hause bleiben, egal, um welches Virus es sich handelt.

Außerdem wichtig: In verschiedenen Bundesländern gibt es anstelle der Isolationspflicht noch Regelungen für Infizierte. In Hessen müssen Corona-Positive etwa weiterhin fünf Tage lang außerhalb der eigenen Wohnung eine Maske zu tragen. Auch im Saarland gilt dies - solange Sie nicht mit einem Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen im Freien arbeiten oder sich in einem Raum aufhalten, der nur von Ihnen genutzt wird.