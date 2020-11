Auf zwei Rädern unterwegs : So kommen Radfahrer sicher und warm durch den Winter

Bonn Fahrradfahren im Winter? Kein Problem. Das Zweirad ist keineswegs nur ein Schönwetter-Fortbewegungsmittel. Doch es gibt ein paar Dinge, die in der kalten Jahreszeit beachtet werden sollten.

Die richtigen Reifen

Wer ganzjährig radeln will, sollte sein Rad und damit auch seine Reifen an den Winter anpassen. Eine Winterreifenpflicht wie beim Auto gibt es für Fahrräder nicht. Trotzdem gibt es dafür Lösungen, denn der Bereifung kommt eine ganz besondere Bedeutung zu.

Eine angepasste Fahrweise

Das Fahrrad regemäßig überprüfen, säubern und schmieren

Doch nicht nur die Reifen und die Fahrweise müssen im Winter angepasst werden. Auch der Rest des Fahrrads rückt mehr in den Fokus. "Die winterliche Mischung aus Schnee, Matsch und Salz setzt der Kette besonders zu, eine Kettenschaltung muss daher fast täglich neu geschmiert werden", sagt der ADFC-Experte. Daneben sollte ein Fahrrad im Winter deutlich öfter abgewaschen und vom Straßensalz befreit werden. Wer vorsorgen will, kann sein Rad zum Beispiel mit Spritzwachs oder Silikon zusätzlich schützen. Winterharte Radler sollten außerdem den Sattel ihres Fahrrads in der kalten Jahreszeit etwas absenken. Wenn sie auf glatter Fahrbahn mal ins Rutschen geraten, sind die Füße schneller auf dem Boden, erklärt die Deutsche Verkehrswacht (DVW). So lasse sich ein Sturz leichter verhindern. Zum winterlichen Vorab-Check gehören außerdem die Überprüfung der Bremsen und der Beleuchtung.