Tik-Tok-Trend Wie gefährlich ist die Salt-Chip-Challenge?

Ein fünf Gramm schwerer Chip enthält nach Angaben der Hersteller zwei Gramm Salz - und damit die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Tageshöchstmenge für Kinder. Zum Vergleich: Auch für Erwachsene werden höchstens fünf Gramm Salz pro Tag empfohlen. Salz entzieht dem Körper Wasser und kann in hohen Mengen zu Bluthochdruck führen, der wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Nach Angaben der WHO zählt eine hohe Salzzufuhr zu den führenden Todesursachen in den europäischen Regionen der Organisation.