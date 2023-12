Um eindeutige Diagnosen zu ermöglichen Uniklinik Bonn berät Betroffene seltener Erkrankungen

Zu Hause füllen die Arztberichte bereits mehrere Aktenordner. Doch eine Erklärung dafür, was die Ursache der dort beschriebenen, unerklärlichen und belastenden Symptome sein könnte (eine Dia­gnose also), gibt es noch immer nicht. So wird die Odyssee von Arzt zu Arzt weitergehen – begleitet von Skepsis und Unglaube angesichts häufiger Fehlzeiten am Arbeitsplatz oder in der Schule. So sieht leider häufig der Leidensweg von Menschen mit einer seltenen Erkrankung und den Eltern der betroffenen Kinder und Jugendlichen aus. Ohne Diagnose stehen sie oft allein da. Ohne Diagnose gibt es für sie keine Aussicht auf Besserung – zudem kann es schwerwiegende Folgen haben, wenn wertvolle Zeit verloren geht.