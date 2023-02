Knibbeln und quetschen : Skin Picking betrifft Haut und Psyche

Günzburg/Leipzig Ein Pickel, eine Kruste, ein Mückenstich - unmöglich, die Finger davon zu lassen. Das Verlangen, die Haut zu bearbeiten, kann sogar zum Zwang werden. Dann ist von Skin Picking Disorder die Rede.

Wenn in der Pubertät Pickel und Mitesser sprießen, kann kaum jemand die Finger davon lassen. Und auch viele Erwachsene kratzen so lange, bis eine verkrustete Wunde wieder blutet oder der Mückenstich suppt.

Mehr als ein dermatologisches Problem

Was Betroffene durch das Knibbeln und Drücken verursachen können, ist unübersehbar. „So etwas hinterlässt Narben, klar“, sagt Gass, der auch Referent für Psychosomatische Dermatologie des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen (BVDD) ist. Und wenn man mit nicht ganz sauberen Händen die Haut bearbeitet, „kann das auch schwere Infektionen hervorrufen, weil Keime mit hineingequetscht werden“.

Wobei diese vielfältig und unterschiedlich stark sein kann: Sowohl Angstzustände oder schwere Depressionen können dahinterstecken, aber auch eine aktuelle Anspannung. „Die arbeitet man dann praktisch an der Haut ab, was sich schließlich mit einem schmerzhaften Ereignis löst.“ Grundsätzlich betroffen seien Bereiche des Körpers, die mit den Händen gut erreichbar seien, das Gesicht, aber auch Unterarme oder Unterschenkel.

Der Ursache auf den Grund gehen

Die Patientinnen und Patienten, die dann eine Hautarztpraxis aufsuchen, sagen jedoch oft nicht, dass sie psychische Schwierigkeiten haben: „Sie zeigen ihre Haut. Und dann ist es an den Ärzten zu erkennen, dass es keine gewachsene Dermatose ist“, sagt Gass. Also keine Hauterkrankung, sondern etwas, was der Patient oder die Patientin selbst produziert hat.