Gemeinsam fit : So gelingt Laufen mit Kindern und Hund

So gelingt Laufen mit Kindern und Hund

Halle/Köln Laufen ist ein geselliges Vergnügen. Eine Runde mit einem guten Freund, den Kindern oder dem Hund hat einen hohen Wohlfühlfaktor. Ab wann, wie oft und wie das gut gelingt, zeigt dieser Überblick.

Laufen ist so einfach. Und dennoch fällt es uns manchmal schwer. Wer sich mit Freunden zum Joggen verabredet, der pikst seinen inneren Schweinehund an.

Warum ist Joggen so beliebt?

„Man braucht nicht viel dazu. Ein paar Laufschuhe und los geht's“, sagt Oliver Stoll, Professor für Sportpsychologie und Sportpädagogik an der Uni Halle-Wittenberg. Er ist selbst begeisterter Läufer. „Wenn man Lust hat, läuft man einfach los.“

Welche Laufstrecken sind besonders gut geeignet?

Laufen in der Natur macht Spaß und sorgt für Abwechslung. Was Sie bei den einzelnen Laufgebieten entdecken können und beachten sollten:

Tipp: Am Anfang besser kleinere Strecken vornehmen. Für den Körper ist das Bergauf und Bergab ziemlich anstrengend.

Was sollte ich beim Laufen mit Kindern beachten?

Joggende Mütter und Väter, die einen Kinderwagen vor sich herschieben, gehören inzwischen zum Alltagsbild. Tipps, was Sie dabei beachten sollten, gibt die Fachzeitschrift „Runner's World“:

Ganz wichtig: „Bei Kindern mit schweren chronischen Krankheiten sollte ein Arzt vorher grünes Licht geben“, sagt Maske, selbst praktizierender Kinder- und Jugendarzt in Berlin.

Im Grundschulalter haben Kinder eine sensible Phase im motorischen Lernen, in der sie sich koordinative Fähigkeiten aneignen. Eltern können ihre Kinder in dieser Phase dabei unterstützen, sich gut zu fühlen und gesund zu bleiben, sagt Oliver Stoll.