GA-Telefonaktion zum Thema Schlaganfall : „Blutdruck und Cholesterin sind kein Schicksal“

Service Welche Möglichkeiten zum Schutz vor Schlaganfällen gibt es, die über die ohnehin ratsame Bewegung hinausreichen? Dies war eines der zentralen Themen bei der jüngsten GA-Telefonaktion mit drei Medizinern aus Bonn und der Region.

An den Telefonen des General-Anzeigers hatten Professor Dr. Christian Dohmen (Chefarzt Neurologie und neurologische Intensivmedizin an der LVR-Klinik Bonn), Professor Dr. Sebastian Paus (Chefarzt Neurologie an den GFO-Kliniken Troisdorf) und Dr. Hartmut Bauer (Chefarzt Neurologie, Marienhospital Euskirchen) Platz genommen. „In meinen Gesprächen ging es um die Schlaganfallprävention – sei es durch Therapie von Risikofaktoren oder regelmäßigen Sport – sowie um den günstigen Einfluss von gesunder Ernährung. Besprochen wurde zudem die Bedeutung der Blutverdünnung im Zusammenhang mit Vorhofflimmern. Auch stellten Anrufer Fragen zu nicht evidenzbasierten Methoden der Schlaganfallbehandlung und deren Wirksamkeit“, berichtet Hartmut Bauer im Nachgang. Dies waren weitere Fragen und Antworten: