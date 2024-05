GA-Telefonaktion mit Bonner Medizinern So reagieren Sie bei Anzeichen für einen Schlaganfall richtig

Dohmen: Wenn die Betroffenen stabil sind, sollte die Rehabilitation nach Schlaganfall möglichst früh beginnen, also schon in den ersten Tagen nach dem Schlaganfall. Die Dauer richtet sich nach dem Ausmaß der Behinderung und ihrer Entwicklung während der Rehabilitation. Leider sind die Kapazitäten für Rehabilitation in den Kliniken und Rehaeinrichtungen zunehmend begrenzt, was den Beginn der Rehabilitation häufig verzögert – hier ist die Gesundheitspolitik gefragt.