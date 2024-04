Kunstgelenke in Zahlen So viele Menschen brauchen Gelenksprothesen

Nach offensichtlichen Problemen mit Prothesen wurden 1979 in Schweden und Finnland die ersten Register dieser Art angelegt, Norwegen folgte 1987. Heute führen die meisten europäischen Länder sowie Australien und Kanada solche Datenbanken; in den USA wird über die Einrichtung noch diskutiert. Mithilfe dieses Registers können Kliniken feststellen, wie sich die eingesetzten Implantate mittel- und langfristig entwickeln und ob es Verbesserungspotenzial gibt. Auch Patienten profitieren davon. Bei Produktrückrufen können Betroffene schnell identifiziert werden. Sie können sich schon bei der Wahl einer Klinik, in der das Kunstgelenk eingesetzt werden soll, anhand der Daten des EPRD über die Qualität der Endoprothetik in diesem Haus informieren. Deshalb sollten sie der Dokumentation ihrer Fälle im EPRD zustimmen. Hersteller können die Funktionsfähigkeit ihrer Produkte nachvollziehen und verbessern. Und Krankenkassen den Einsatz nachweislich besonders guter Endoprothesen fördern. Seit 2020 veröffentlicht das EPRD jährlich und zusätzlich zu seinem Jahresbericht eine eigene Patienteninformation. Sie enthält zentrale Ergebnisse der Datenauswertung aus dem jeweiligen Jahresbericht – kurz und verständlich zusammengefasst.