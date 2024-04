Die Mutter ist nur eine Hülle „So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen!“

Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes wendet sich Lena Högemann an eine Beratungsstelle, fordert ihre Akte in der Klinik an. Sie will verstehen, was passiert ist, notiert Fragen. Weitere Monate später sucht sie das direkte Gespräch mit dem zuständigen Arzt. Ihr Partner und ihre Traumatherapeutin begleiten sie. Die junge Mutter will wissen: War das normal? Der Arzt antwortet: Ja, das war eine gute Geburt. Die Eingriffe seien notwendig gewesen. Es sei nicht möglich, die Zustimmungen der Gebärenden während der Wehen einzuholen. Konkreter wolle er nicht sprechen, Details könnten den Vater des Kindes verstören.