Corona, Krieg und Inflation : Telefonseelsorge hat mehr Anrufer mit Existenzängsten

Ulrike Hänel, Mitarbeiterin der Telefonseelsorge in Halle (Saale) ist schon 16 Jahre dabei. Corona, Krieg und Inflation hat die Zahl der Hilfesuchenden steigen lassen. In Sachsen-Anhalt gibt es mitunter Wartezeiten. Foto: Jan Woitas/dpa

Halle/Magdeburg/Dessau Corona, Krieg und Inflation hat die Zahl der Hilfesuchenden auch bei der Telefonseelsorge steigen lassen. Hier wird geduldig zugehört. Die Anonymität macht es für viele Menschen leichter.

Sorge der Anrufer über die steigenden Preise

„Ich mache schon 16 Jahre mit. Es war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte und ich hoffe auch für die Anrufer“, sagte Ulrike Hänel. „Ich kriege ja so viel zurück, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Ich bin durch die Arbeit seelisch gesünder geworden.“ Die 79-Jährige hört in den Gesprächen, neben der Einsamkeit, besonders die Sorge der Anrufer über die steigenden Preise der Lebensmittel.