Konservative Therapie bei Funktionsstörungen und Erkrankungen des Beckenbodens : Trainieren, protokollieren, stimulieren

Bonn Zur Behandlung von Funktionsstörungen und Erkrankungen des Beckenbodens gibt es unterschiedliche konservative Optionen. Sie reichen von Physiotherapie über Medikamente bis zu Elektrostimulation und Neuromodulation.

Ist eine Funktionsstörung oder Erkrankung des Beckenbodens diagnostiziert worden, werden die ersten therapeutischen Schritte in aller Regel konservativ sein. Sinnvoll ist eine Physiotherapie, kombiniert mit gezieltem Beckenbodentraining. Wichtig ist dabei, sich an dafür ausgebildete Therapeutinnen oder Therapeuten zu wenden und die Übungen konsequent fortzusetzen. Eine weitere Möglichkeit bietet die Elektrostimulation, um den angespannten Muskeln einen „Widerstand“ zu bieten. Je nach Verfahren werden eine Sonde oder ein Ballonkatheter anal oder vaginal eingeführt, die elek-

trische Impulse aussenden. So auch beim Biofeedback-Verfahren, um die Beckenbodenmuskeln zu aktivieren. Ein akustisches Signal macht die Kontraktionen hörbar, die Aktivitäten werden dabei als Kurve auf einem Bildschirm dargestellt, um anhand dieser Signale die Beckenbodenmuskeln anzuspannen und zu entspannen.