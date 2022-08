Floorball, Plogging, Hoopdance & Co. : Das sind die sieben außergewöhnlichsten Sportangebote an der Uni Bonn

Das sind die sieben außergewöhnlichsten Sportangebote an der Uni Bonn

Floorball, Plogging, Hoopdance & Co.

Plogging, eine Mischung aus Joggen und Müllsammeln, ist nur eines von vielen Sportangeboten an der Universität Bonn. Foto: epd

Bonn Die Universität Bonn bietet ihren Studierenden ein breit gefächertes Sportprogramm an. Neben den Klassikern wie Fußball, Basketball und Krafttraining gibt es hier auch einige weniger bekannte Sportarten.

Mit einem Angebot von mehr als 100 verschiedenen Sportarten ist an der Universität Bonn so gut wie jedes sportliche Interesse vertreten. Neben den „Klassikern“ wie Fußball, Basketball oder Krafttraining gibt es hier auch ein weitreichendes Angebot an Nischensportarten und ungewöhnlichen Trainigsmethoden. Wir haben uns die sieben außergewöhnlichsten Sportangebote angeschaut.