Patientenkolloquium am UKB Uniklinik Bonn informiert über künstliche Gelenke

Der Fokus des Kolloquiums liegt dabei auf Endoprothesen für Hüfte und Knie. Sie bestehen meist aus Metall, Kunststoff und Keramik und ersetzen entweder Teile oder auch das gesamte Gelenk. „Die Zahlen steigen. Jedes Jahr werden mehr Kunstgelenke eingesetzt“, erklärt Wirtz einleitend. Die Daten stammen aus den Jahresberichten des Endoprothesen-Registers Deutschland (EPRD, siehe Text unten). So wurden 2022 rund 347.000 Kunstgelenke ­­implantiert – davon bei weitem mehr an der Hüfte als im Knie. Und das ist nicht nur in Deutschland so: 2007 bezeichnete der britische Professor Ian Learmonth die Hüftprothetik im renommierten medizinischen Fachmagazin The Lancet als „die OP des 21. Jahrhunderts“.