Fall für Notarzt : Wann Insektenstiche gefährlich werden

Frankfurt/Main Für die meisten sind Bienen- oder Wespenstiche harmlos. Aber wer allergisch ist, kann Atemnot, Schwindel oder Herzrasen bekommen. Dann sollten Betroffene schnell handeln.

Bei starken Beschwerden nach einem Insektenstich sollten Betroffene sofort den Notruf 112 wählen. Das gilt auch bei Übelkeit oder bei Stichen in den Hals oder im Mund. In der Regel treten schwere Folgen in den ersten zwei Stunden nach dem Stich auf. Darauf weist Gösta Lotz von der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Universitätsklinik Frankfurt hin.