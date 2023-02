Nummer für den Notfall : Wann sollte ich die 112 wählen?

Der Notruf 112 ist nicht in jeder Situation die richtige Wahl. Sind möglicherweise Leben in Gefahr, sollte man aber keine Scheu haben, einen Notruf abzusetzen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Neustadt in Holstein Ganz plötzlich kommt der Moment, der den Tag in ein „Davor“ und „Danach“ teilt. Ein Sturz, Bewusstlosigkeit oder enorme Schmerzen im Brustkorb - Fälle für den Notruf 112. Das sollten Sie wissen.

Vielleicht hat die kleine Tochter Reinigungsmittel geschluckt und wirkt nun benommen. Oder an der Bushaltestelle ist ein älterer Mann bewusstlos in sich zusammengesackt. Oder man selbst ist zu Hause auf der Treppe ausgerutscht und kann sich nur unter extremen Schmerzen bewegen.

In Situationen wie diesen ist klar: Hilfe wird gebraucht - und zwar schnell. Einige zögern, wenn es darum geht, einen Notruf abzusetzen oder sich aus eigener Kraft in die Notaufnahme zu begeben. Andere tun es, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig wäre. Wie trifft man die richtige Entscheidung? Ein Notfallmediziner klärt auf.

Wann sollte ich die 112 wählen?

„Wenn es sich um eine plötzlich aufgetretene, lebensbedrohliche Situation handelt, die keinen Aufschub erlaubt, sondern die Hilfe sofort kommen muss“, sagt Martin Massmann. Er ist Oberarzt in der Zentralen Notaufnahme der Schön Klinik Neustadt (Schleswig-Holstein).

Aber wenn das Herz wie wild klopft oder man unter Schock steht, kann man die Lage nicht immer mit kühlem Kopf beurteilen. Das weiß auch der Notfallmediziner. „Man kann natürlich von den Patienten in der Lage nur schwerlich verlangen, dass sie einschätzen können: Ist das lebensbedrohlich oder nicht?“

Wer sich unsicher ist, wählt besser den Notruf. „Lieber einmal häufiger als einmal zu wenig“, sagt Massmann. Denn die Fachleute in der Leitstelle folgen im Telefonat einem Fragebogen, der auf eine schnelle Einschätzung der Situation ausgelegt ist. Und sie entscheiden dann, was am besten zu tun ist - ob etwa ein Rettungswagen mit Notarzt oder Notärztin losgeschickt wird.