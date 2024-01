Das neue Jahr und die guten Vorsätze Warum der „Dry January“ auch kontraproduktiv sein kann

Volker P. (Name geändert) hat den Mund voll, wenn er das gefüllte Glas am Abend ansetzt. Darin ist Bier, es könnte auch Gin oder Wein sein. Der Feierabendschluck ist ihm stets ein Genuss. An manchen Tagen trinkt der Gymnasiallehrer zwei halbvolle Gläser Rotwein, an anderen noch etwas mehr. „Der Alkohol schimmert so wunderbar glänzend im Glas“, hat er gesagt.