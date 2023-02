Tee und Säfte : Warum der Körper keine Detox-Produkte braucht

Bremen Sind auch Sie mal über Werbung für Tees oder Saftkuren gestolpert, die entgiftend wirken sollen? Dabei kann unser Körper Schadstoffe ohne diese Produkte loswerden. Das sollten Sie wissen.

Brennnessel, Minze, Gojibeeren, Obst- und Gemüseextrakte: Diese Zutaten in Tees, Saftkuren oder Nahrungsergänzungsmitteln sollen dem Körper beim Entgiften helfen. Das vermitteln zumindest die Hersteller dieser sogenannten Detox-Produkte. Was ist da dran?

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale Bremen: nichts. „Die Aussagen zur Entgiftung sind wissenschaftlich nicht haltbar“, so Annabel Dierks, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale. Dass sich Giftstoffe im Körper gesunder Menschen ansammeln, lässt sich nicht nachweisen.

Anders ist das bei einer akuten Vergiftung, wenn man also zum Beispiel einen Giftpilz gegessen oder Chemikalien geschluckt hat. In so einer Situation kann allerdings nur ein Arzt oder eine Ärztin helfen, kein Detox-Produkt.