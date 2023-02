Trotz Verbots : Warum einige Produkte noch Titandioxid enthalten

Düsseldorf Kaugummi, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente - Titandioxid macht viele Produkte weißer. In einigen von ihnen ist der Farbstoff nicht mehr erlaubt, verkauft werden sie noch immer. Warum?

Seit August 2022 dürfen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel mit dem weißen Farbstoff Titandioxid nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Und doch kann es sein, dass in Ihrem Einkaufskorb Kaugummis oder Vitamin-Präparate landen, in denen der Weißmacher noch steckt.