Geschärfte Sinne : Warum es wichtig ist, mit Kindern Achtsamkeit zu üben

Würzburg Schulstress, Hobbys, das faszinierende Smartphone: Auf Kinder wirken viele Außenreize ein. Das kann überfordern. Die Kleinen sind aber wahre Meister der Achtsamkeit - Eltern können das zusätzlich fördern.

Das große Kind braucht Unterstützung bei den Hausaufgaben, das jüngste möchte ein Buch vorgelesen bekommen. In der Vorbereitung für den nächsten Schultag geht alles drunter und drüber - am Ende sind alle gestresst.

Kinder sind heutzutage mit vielen Einflüssen konfrontiert. Sind sie überfordert, können sie vielleicht in der Schule weniger gut folgen, sind unausgeglichen und schlafen nicht gut. Für einen ruhigen und harmonischen Familienalltag kann es daher helfen, wenn Sie als Eltern mit Ihren Kleinen Momente der Achtsamkeit kultivieren.

Was bedeutet Achtsamkeit im Alltag überhaupt?

„Achtsamkeit an sich beschreibt eine bewusste Aufmerksamkeitslenkung auf die gegenwärtigen Erfahrungen, ohne diese zu bewerten“, sagt Sandra Schmiedeler vom Lehrstuhl für Psychologie der Uni Würzburg.

Warum ist Achtsamkeit wichtig für uns?

In Studien habe sich außerdem gezeigt, dass die Effekte von Achtsamkeitstrainings bei Kindern teilweise nicht so groß sind wie bei Erwachsenen. „Aber grundsätzlich führt Achtsamkeitstraining auch bei Kindern zu reduziertem Stresserleben“, sagt die Expertin.

Die gute Nachricht: „Kinder sind aber eigentlich ohnehin Meister der Achtsamkeit“, so die Expertin. Von Natur aus versinken sie in ihre Tätigkeiten, wenn sie etwa malen, basteln oder etwas bauen. „Dann zählt im Moment auch nur das. Kinder planen nicht gleichzeitig ihren Tagesablauf, wie das Erwachsene oft tun.“

Kinder springen in der Regel sofort drauf an, wenn Eltern ihre Sinne wecken, ganz besonders in der Natur.