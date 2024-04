Öfter mal abschalten Was das Handy mit unserem Gehirn macht

Zudem gehen dem Experten zufolge mit übermäßiger Handynutzung Zeiten des Tagträumens und Nichtstuns verloren. „Studien zeigen, dass digitale Medien einen auch weniger kreativ machen können, wenn wir sie zu viel nutzen, weil der Leerlauf verloren geht“, sagt Korte. Dabei seien gerade dies die Zeiten, in denen man normalerweise auf die besten Ideen komme. Besonders bei Kindern könne zu viel Zeit am Smartphone oder Tablet negative Auswirkungen haben – und das umso gravierender, je früher sie solche Geräte übermäßig nutzen. „Man sieht an Kindern, die bereits in der Kindergarten- und Grundschulzeit intensiv Zeit vor Tablets und Smartphones verbringen, dass ein wichtiger Verbindungsstrang zwischen den beiden großen Spracharealen, dem Broca-Areal und dem Wernicke-Areal, leidet“, erklärt Korte. Eine Folge davon könnten unter anderem Sprachentwicklungsstörungen sein. Zudem könnten sich Kinder, die sehr früh viel am Handy seien, oft weniger gut in die Lage anderer Menschen hineinversetzen. „Sie sind weniger empathisch. Dabei geht es nicht nur darum Gefühle zu haben, sondern auch sich vorstellen zu können, was andere Menschen denken“, sagt Korte. Der Hirnforscher befürchtet, dass sowohl die Gefahren einer Sucht als auch die des passiven Zuschauens insbesondere bei Kindern und Jugendlichen verstärken werden. Damit gehe auch das „weniger Trainieren des Gehirns und der Sprache“ einher. „Es gibt den Trend, dass man sich auf Social Media immer weniger mit anderen austauscht, sondern mehr zum passiven Videojunkie à la TikTok wird“, erklärt Korte.