Schluss mit Aufschieben : Was hilft bei Dauer-Prokrastination?

München/Düsseldorf Den Kunden anrufen, das Protokoll fertigstellen, die Mail an die Chefin aufsetzen: Das landet auf der To-do-Liste gerne ganz unten. Doch wer immer nur aufschiebt, hat ein echtes Problem.

Viel Freiraum bietet Spiel für Prokrastination

Gelegentliches Aufschieben ist der Psychologin zufolge in der Regel unproblematisch. Die inneren Alarmglocken sollten aber schrillen, wenn man sich wegen des Verschiebens immer wieder über sich selbst ärgert und nur noch selten entspannt seine Freizeit genießen kann. Etwa, weil man ständig an die aufgeschobene Arbeit denkt.

Den Teufelskreis durchbrechen

Aufgaben großzügig streichen

Wichtig ist, sich nicht von falschen Glaubenssätzen leiten zu lassen wie: „Das Projekt ist so wichtig, ich kann nur daran arbeiten, wenn ich in der perfekten Stimmung dafür bin!„ Oder: “Ich kann nur unter Druck arbeiten!“ Für Anna Höcker sind es solche Gedanken, die Menschen hindern, mit Leichtigkeit an ihre Arbeit zu gehen. Sie rät, Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig und was nur „nice to have?“.