Das Tief danach : Was hinter dem Post-Wedding-Blues steckt

Hetlingen Das Fest ist vorbei. Was von der Hochzeit bleibt, sind Fotos, Geschenke, Reste der Blumendeko. Und bei einigen frisch Verheirateten: Traurigkeit, Ängste, Antriebslosigkeit. Und dann?

Zeit, Energie, Herzblut, Geld - all das steckt in der Festplanung. Gerade denen, die sich voller Eifer in das Projekt Hochzeit stürzen, kann es passieren, dass sie danach in ein Loch fallen. Eben weil sich das Leben vorher lange so stark an der Festplanung ausrichtet hat. Oft sind Frauen betroffen, so die Beobachtung von Julia Scharnhorst.