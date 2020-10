Husten, Schnupfen, Heiserkeit : Was Sie zur telefonischen Krankschreibung wissen müssen

Berlin Volle Wartezimmer mit hustenden und angeschlagenen Patienten: Ärzte und Krankenkassen wollen angesichts steigender Corona-Zahlen genau das verhindern - und legen ein bewährtes Instrument erneut auf.

Für wenn gilt die Ausnahmeregel?

Wie lange gilt die Krankschreibung?

Gilt das auch, wenn ein Kind krank ist und ich nicht arbeiten kann?

Wie kommt die Bescheinigung zum Patienten?

In der Regel per Post. Das gilt sowohl für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen als auch für Bescheinigungen zum Bezug von Krankengeld bei erkrankten Kindern. So steht es in der Ausführungsvereinbarung zwischen GKV-Spitzenverband und Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV).