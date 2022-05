CovPass-App : Was tun, wenn der digitale Impfnachweis abläuft?

Mit Blick auf die Urlaubssaison wird das Covid-Zertifikat für viele Menschen wieder wichtig. Denn einige Länder verlangen einen digitalen Impfnachweis bei der Einreise. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin In so einigen CovPass-Apps ploppt in diesen Tagen eine Benachrichtigung auf, dass das Covid-Zertifikat in 28 Tagen abläuft. Was tun, wenn man es für die Einreise ins Urlaubsland braucht?

Viele von uns mussten ihr digitales Covid-Zertifikat eine Weile nicht mehr vorzeigen. In der Urlaubssaison wird der QR-Code aber wieder wichtig, denn einige Länder verlangen den digitalen Impfnachweis bei der Einreise.

Allerdings bekommen in diesen Tagen viele Menschen in der CovPass-App eine Mitteilung, dass ihr Covid-Zertifikat bald abläuft. Was ist dann zu tun?

RKI kündigt App-Update an

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) ist es die technische Gültigkeit des digitalen Impfzertifikates, die nach 365 Tagen ausläuft. Fällig ist dann keine neue Impfung, sondern ein neu ausgestelltes Zertifikat.

Genau diese Neuausstellung soll nach Angaben des RKI demnächst in wenigen Schritten in der CovPass-App möglich sein. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Auf der Webseite schreibt das RKI außerdem, dass noch vor Ablauf der Zertifikate ein App-Update bereitstehe, das die Neuausstellung ermöglicht. Betroffene Nutzerinnen und Nutzer müssen also erst einmal nichts tun.

