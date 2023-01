Sportboote : Wassersportbranche spürt Auswirkungen der hohen Inflation

Die Yacht Sunseaker 95Y auf dem Weg zur Wasserportmesse Boot in den Messehallen in Düsseldorf. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Düsseldorf Vor allem die Hersteller kleinerer Boote bemerken einen Rückgang der Nachfrage. Deutlich stabiler sei das Interesse für größere Jachten, heißt es kurz vor der Eröffnung der Wassersportmesse Boot in Düsseldorf.

„Die Einsteigerklasse bis 30.000 oder 40.000 Euro schwächelt“, sagte BVWW-Geschäftsführer Karsten Stahlhut auf einer Pressekonferenz anlässlich der Wassersportmesse Boot, die am 21. Januar in Düsseldorf ihr Tore öffnet. Der Grund liege auf der Hand: Der klassische Einsteigerkunde verfüge in der Regel nicht über große finanzielle Spielräume und liquide Mittel. Deshalb lege diese Zielgruppe vermutlich das Ersparte zurzeit lieber für die Nebenkostenabrechnung an die Seite, anstatt ein Boot zu finanzieren.