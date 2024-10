Hilfe für Betroffene In den Wechseljahren fahren Hormone Achterbahn

Einen direkten Zusammenhang beschrieb jetzt ein Team um Arianna Di Florio von der Cardiff University. Die Wahrscheinlichkeit, erstmals im Leben eine schwere depressive Episode zu haben, sei während der Perimenopause um rund 30 Prozent erhöht. Die Forscher verglichen Daten von britischen Frauen in einem Zeitraum von vier Jahren um ihre letzten Monatsblutung herum mit solchen von Frauen sechs bis zehn Jahre vor ihr. Ergebnis: Von fast 40.000 Frauen in der Perimenopause erkrankten rund 700 erstmals an einer Depression. Von ebenso vielen Frauen, die in etwas jüngerem Alter beobachtet wurden, waren es nur rund 550.