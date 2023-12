Versorgung in der Region Diese Arztpraxen übernehmen an Weihnachten den Notdienst

Knapp 90 Praxen im Rheinland bieten über die Feiertage einen Notdienst an. „Wer an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen oder an Silvester und Neujahr akute gesundheitliche Beschwerden hat, kann den ambulanten Notdienst kontaktieren“, erklärte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) am Montag in Düsseldorf. Patienten könnten auch ohne Voranmeldung in die Praxen kommen.