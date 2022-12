Mehr schwere Erkrankungen : WHO mahnt zu Wachsamkeit nach Streptokokken-Infektion

WHO mahnt zu Wachsamkeit nach Streptokokken-Infektion

In der Regel lösen Streptokokken-Infektionen nur milde Erkrankungen aus. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Kopenhagen/Stockholm Angesichts des Anstiegs schwerer Erkrankungen bei Kindern nach einer Streptokokken-Infektion ruft die WHO zur Wachsamkeit auf. Offenbar stellt sich durch die langen Pandemie-Beschränkungen nun ein Nachholeffekt ein.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben angesichts einer Häufung schwerer Erkrankungen von Kindern nach Infektionen mit A-Streptokokken zur Wachsamkeit aufgerufen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung hervor.

Gleichzeitig seien auch mehrere Todesfälle in dieser Altersgruppe im Zusammenhang mit den Streptokokken-Infektionen bekannt geworden. In Großbritannien und Frankreich sei die Zahl der schweren Erkrankungen um ein Vielfaches höher als im Vergleichszeitraum vor der Pandemie, hieß es in der Mitteilung weiter.