Wirkung und Hilfe : Wie Sie den Stress bei Kindern verstehen und vermeiden

Berlin/Köln Unbeschwert spielen und die Welt entdecken: Das wünschen sich Eltern für ihre Kinder. Leider sieht die Realität oft anders aus: Schon Kinder sind gestresst. Wir zeigen, was dann hilft.

Wie äußert sich Stress bei Kindern?

Das führt zu Hilflosigkeit und Überforderung - ein Gefühl, was viele Kinder nur zu gut kennen dürften. Denn: „Kinder sind in ihrer Welt nicht besonders mächtig“, erklärt Hartmann.

Tipp: Eltern sollten das Thema so kommunizieren, dass Kinder in ihrer Welt handeln können. Also: „Dem Kind klar machen, dass Händewaschen wichtig ist, aber auch vermitteln, dass es damit alles gemacht hat, was es tun kann.“ Die Erwachsenen müssen sich um den Rest kümmern.