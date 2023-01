Tipps für Angehörige : Wie Sie Pflegebedürftigen bei der Mundpflege helfen

Pflegebedürftige Menschen sind nicht immer in der Lage, der Mundhygiene die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. Dann brauchen sie Unterstützung, zum Beispiel von pflegenden Angehörigen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin Allein klappt es langsam nicht mehr: Der Vater oder die Oma brauchen Hilfe beim Zähneputzen. Worauf pflegende Angehörige achten sollten - und was No-Gos sind.

Eine sorgfältige Mundhygiene ist in jedem Alter wichtig. Aber im hohen Alter vielleicht noch etwas mehr.

Gerade pflegebedürftige Menschen sind nicht immer in der Lage, der Pflege der Zähne und des Mundraum die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. Dann brauchen sie Unterstützung, zum Beispiel von pflegenden Angehörigen. Was Sie dazu wissen sollten:

Warum ist gerade im Alter gute Mundpflege so wichtig?

Das hat mehrere Gründe. Mit den Lebensjahren zieht sich das Zahnfleisch zurück, was die Zahnhälse deutlich empfindlicher für Karies macht. Darauf macht das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) in einem Ratgeber aufmerksam.