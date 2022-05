Von der Hand in den Mund : Wie unhygienisch ist Händeschütteln?

Von der Hand in den Mund

Ob ein fester Händedruck unerwünschte Folgen hat, hängt davon ab, was die Hände unseres Gegenübers berührt haben - und wann sie zuletzt gewaschen wurden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-tmn

Berlin Nach einer langen Zeit des Winkens und Ellenbogenstoßes kehrt das Händeschütteln zurück. Aber: Wie unhygienisch ist dieses Begrüßungsritual wirklich?

Mal ist er fest, mal eher lasch - und nach zwei Jahren Pandemie vor allem richtig ungewohnt: Der Händedruck kehrt langsam in den Alltag zurück.

Viele fragen sich nun: Was nehme ich aus dem Begrüßungsritual mit - außer einem freundlichen Hallo? Muss ich Sorge haben, mir auf diesem Weg das Coronavirus oder einen anderen Erreger einzufangen? Peter Walger von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) gibt im Interview Antworten.

Geraten diese Sekrete dann über die Hände an die Schleimhäute - etwa von Mund oder Nase - kann es zu einer Infektion kommen.

Wie hoch das Infektionsrisiko durch das Händeschütteln ist, hängt natürlich davon ab, ob Ihr Gegenüber hochinfektiöse Sekrete berührt hat. Das ist etwa dann der Fall, wenn er oder sie in der Nähe eines Erkrankten war - und in dessen ausgehustete oder -genieste Sekrete gefasst hat.

Das Risiko ist also nicht Null, aber eher gering - zumindest wenn man es mit der Infektionsgefahr über Tröpfchen vergleicht. Das gilt gerade jetzt in der Sommerzeit, in der weniger Atemwegserkrankungen übertragen werden.