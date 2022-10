Umstellung auf die Winterzeit : Am 30. Oktober werden die Uhren umgestellt

Service Bonn In der Nacht auf Sonntag, 30. Oktober 2022, werden die Uhren auf die Winterzeit umgestellt. Die wichtigsten Fakten zur Zeitumstellung.

Wann wird die Uhr 2022 umgestellt?

Der Mensch hat eine innere Uhr, nach der er sich richtet. Diese innere Uhr orientiert sich am Tageslicht und nicht daran, auf welche Zahlen die Zeiger der Uhr zeigen, betont die AOK Gesundheitskasse. Die innere Uhr bestimmt so auch den Schlaf-Wach-Rhythmus: Bei Dunkelheit wird Melatonin ausgeschüttet, ein Hormon, das müde macht. Bei Licht wird die Ausschüttung gehemmt. Stattdessen produziert der Körper Cortisol, das wiederum wach macht.

Warum wird die Uhr umgestellt?

Die Sommerzeit, wie wir sie kennen, wurde 1980 in Deutschland engeführt. Die Argumentation dafür war, dass so im Sommer Strom gespart werden kann. Wenn es abends draußen länger hell ist, wird weniger Strom für die Beleuchtung verbraucht. In der Realität bringt das aber nichts: der Verbrauch gleicht sich im Frühjahr und Herbst wieder aus, wenn morgens mehr Energie für Licht und Heizung benötigt werden. Eine Maßnahme in der aktuellen Energiekrise stellt die Zeitumstellung also auch nicht dar.