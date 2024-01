GA gelistet Diese Yoga-Studios gibt es in Bonn

Das Studio 52 befindet sich in der Bonner Südstadt. Sechs Yoga-Lehrerinnen plus weitere Vertretungslehrerinnen und Partner bieten ein breites Spektrum an Kursen und Workshops an, wie zum Beispiel einen Entspannungskurs. Neben Anusara, Yin Yoga und Business-Yoga zählen auch Rückbildungsgymnastik mit Kind zum Programm. Das Studio 52 bietet darüber hinaus auch Yoga-Reisen an, zum Beispiel nach Bad Gastein in Österreich.