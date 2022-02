GA gelistet : Diese Yoga-Studios gibt es in Bonn

Foto: JenkoAtaman - stock.adobe.com/Evgeny Atamanenko

Service Bonn Yoga soll Körper und Geist in Einklang bringen und ist schon lange im Trend. Wir stellen vor, welche Yogastudios es in Bonn gibt und was sie auszeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer in Bonn Yoga machen möchte, hat bei der Entscheidung für das passende Studio die Qual der Wahl. Wir haben eine Auswahl für Sie zusammengestellt:

Yoga-Zentrum Bonn

Das Yoga-Zentrum Bonn wurde vor über 25 Jahren von Giovanna Schender gegründet und wird heute von ihr gemeinsam mit Roland Heck als älteste bestehende Yoga-Schule in Bonn und Umgebung geführt. Neben den klassischen Kursen und Seminaren im Yoga-Zentrum werden auch Onlinekurse sowie Business-Yoga angeboten. Auch Kurse im Freien sollen wieder stattfinden, sobald die Temperaturen es erlauben.

Eine Besonderheit stellen die Events des Yoga-Zentrums dar: das Angebot erstreckt sich von Wochenendseminaren im Kloster über ein Yoga-Retreat in der Toskana bis hin zum gemeinsamen, einwöchigen Yoga-Urlaub in Portugal.

Das Yoga-Zentrum bietet montags bis samstags Kurse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an (Level 1 bis 3).

Kosten: Schnupperstunde (90 Minuten): 15 Euro, Unterrichtsstunde (90 Minuten): 20 Euro

Online-Kurse: 2 Kursstunden: 39 Euro, 5 Kursstunden: 85 Euro, 10 Kursstunden: 169 Euro

Adresse: Remigiusstraße 1, 53111 Bonn

The Vinyasa People

The Vinyasa People ist ein internationales Yoga-Studio im Herzen von Bonn, welches jedermann willkommen heißt und Kurse in unterschiedlichen Stilrichtungen auf deutsch und englisch anbietet. Das junge Team besteht aus 23 Yoga-Lehrerinnen und -lehrern. Neben diversen Workshops werden Schwangerschafts-Yoga, eine Faszien-Meisterklasse oder ein informatives Ernährungsgespräch mit der Ärztin und Yoga-Lehrerin Leni Scherer angeboten.

Kosten: Schnupperstunde: zehn Euro, Zehnerkarte: 130 Euro (für Studenten 100 Euro)

Adresse: Kaiserstraße 1a, 53113 Bonn

Redwood Yoga

Den außergewöhnlichen Namen hat dieses Yoga-Studio seiner Gründerin Annalena van Beek zu verdanken, welche Langlebigkeit, Sicherheit, Weisheit und Wohlbefinden mit Yoga verbindet; alles Eigenschaften, für die auch der Mammutbaum. „Redwood“, symbolisch steht.

Die Kurse werden ganzwöchig online, in Präsenz oder bei gutem Wetter im Freien angeboten und umfassen unter anderem das Vinyasa oder Hatha-Yoga sowie eine insgesamt 200-stündige Ausbildung zum Yoga-Lehrer beziehungsweise zur Yoga-Lehrerin. Wer Interesse an Workshops hat, kann beispielsweise das Chakra Healing (35 Euro) oder einen Kopfstand-Workshop (39 Euro) buchen.

Kosten: Schnupperstunde: zehn Euro, Unterrichtsstunde: 18 Euro, Zehnerkarte: 155 Euro

Adresse: Acherstraße 26-28, 53111 Bonn

Kontakt: 0152 0468 0016; info@redwoodyoga.de; www.redwoodyoga.de

Savasana Yoga

Das Savasana Yogastudio wird von der ehemaligen Leistungssportlerin Juliane Langer betrieben, die Yin Yoga und Vinyasa Yoga sowohl in Präsenz als auch online oder im Plittersdorfer Park lehrt.

Kosten: Online-Kurs: 13 Euro, Privatstunde (60 Minuten): 80 Euro

Adresse: flexible Standorte in Bonn

Mie-Sook Mahlberg

Wer es gerne etwas individueller hat, ist bei Mie-Sook Mahlberg an der richtigen Adresse. Die Yoga-Lehrerin hat sich neben Business-Yoga auf Personal Trainings spezialisiert und bietet Yoga-Stunden in Bonn und Köln an. Nach Erstellen einer Bedarfsanalyse wird ein eigens auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Yoga-Programm erstellt. Dabei möchte die Personal Trainerin vor allem Flexibilität und Körperbewusstsein stärken, weshalb sie ihren Yoga-Stil als „intensiv“ beschreibt.

Kosten: Schnupperstunde: 50 Euro, Unterrichtsstunde: 120 Euro, Zehnerkarte: 1.100 Euro

Adresse: Wilhelm-Mauser-Str.49 c, 50872 Köln oder flexible Standorte in Bonn

Kontakt: 0176 3261 4054; mie@personal-yoga-coach.de; www.personal-yoga-coach.de

Studio 52

Das Studio 52 besteht aus einem Team von 17 Yoga-Lehrerinnen plus Vertretungen, die gemeinsam ein breites Spektrum an Kursen und Workshops anbieten. Neben Anusara und Yin Yoga werden postnatale Rückbildungskurse angeboten und auch hier dürfen Online- und Business-Yoga auf dem Programm nicht fehlen. Das Studio 52 bietet darüber hinaus auch Yoga-Reisen an.

Kosten: Schnupperstunde: zwölf Euro, Unterrichtsstunde: 18 Euro, Zehnerkarte: 155 Euro

Adresse: Lennéstr. 52, 53113 Bonn

Ashtanga Yoga

Das Ashtanga Yoga-Studio befindet sich in der Bonner Südstadt und wird von der ehemaligen Profitänzerin und heutigen Heilpraktikerin und Yoga-Lehrerin Agnieszka Samuel- Wiesemann betrieben. Das Ashtanga Yoga soll Körper und Geist guttun und bei körperlichen Beschwerden Abhilfe leisten. Es zeichnet sich unter anderem durch das Vinyasa-System aus, welches die einzelnen Übungen durch atemsynchrone Bewegungen zu einem dynamischen Ablauf verbindet.

Kosten: Unterrichtsstunde: 17 Euro, Personal Training (60 bzw. 90 Minuten): 60 bzw. 90 Euro

Adresse: Bachstraße 28, 53115 Bonn

Kontakt: 02241 232 7104; 0163 8482 824; naturheilpraxis-yoga@web.de; www.ashtangayogabonn-hp.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Yoga-Studios in Bonn, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Studio in der Auflistung? Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)