Beginn der Sommerzeit 2024 Am 31. März werden die Uhren umgestellt

Die Sommerzeit, wie wir sie kennen, wurde 1980 in Deutschland eingeführt. Die Argumentation dafür war, dass so im Sommer Strom gespart werden kann. Wenn es abends draußen länger hell ist, wird weniger Strom für die Beleuchtung verbraucht. In der Realität bringt das aber nichts: der Verbrauch gleicht sich im Frühjahr und Herbst wieder aus, wenn morgens mehr Energie für Licht und Heizung benötigt werden. Eine Maßnahme in der aktuellen Energiekrise stellt die Zeitumstellung also auch nicht dar.