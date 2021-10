Zeitumstellung am 31. Oktober : Wie gut kennen Sie sich mit der Zeitumstellung aus?

Interaktiv Bonn In der Nacht auf den 31. Oktober ist es wieder soweit: Die Uhren werden auf die Winterzeit umgestellt. Was wissen Sie über die Zeitumstellung? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Am 31. Oktober ist Schluss mit der Sommerzeit. Dann werden die Uhren umgestellt und es beginnt die Winterzeit. Die Deutschen haben eine klare Meinung zu der Frage, ob es dauerhaft Sommer- oder Winterzeit geben sollte: Laut einer repräsentativen Studie der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und des Marktforschungsinstituts mo'web research fordert die Mehrheit eine dauerhafte Sommerzeit. Viele Ärzte hingegen, vor allem Schlafmediziner, plädieren eher für eine ganzjährige Winterzeit.

Wie gut kennen Sie sich mit der Zeitumstellung aus? Wissen Sie zum Beispiel, wann die Uhr in Deutschland zum ersten Mal umgestellt wurde? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz: