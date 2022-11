Kindergeld, Mehrweg und Strompreisbremse : Das ändert sich im Jahr 2023 für Verbraucher

Bonn Im neuen Jahr stehen einige Änderungen an: Verbraucher sollen vor allem von einigen Entlastungen profitieren. Änderungen gibt es auch für Ehegatten und bei Getränkebechern. Was Sie wissen sollten.

Mehrwegpflicht

Ab dem 1. Januar 2023 gilt für gastronomische Betriebe in ganz Deutschland die Mehrwegangebotspflicht. Bäckereien, Cafés, und Restaurants müssen ihrer Kundschaft ein wiederverwendbares Mehrwegbehältnis als Alternative zur Einwegverpackung anbieten. Die Mehrwegvariante darf nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung. Die Stadtwerke Bonn setzen ab März 2023 wieder Wasserwagen auf dem Münsterplatz ein. Auch dort soll es Mehrwegbecher zur Auswahl geben.

Geplante Preisbremsen bei Strom und Gas

Viele Versorger heben die Strompreise zum Jahreswechsel an. Ab März sollen die Belastungen dann wieder sinken, wenn die Versorger die Strompreisbremse in den Abschlägen berücksichtigen. Rückwirkend soll die Bremse dann auch für Januar und Februar gelten. Haushalte sollen für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs nur 40 Cent je Kilowattstunde zahlen. Darüber hinaus gilt der normale Vertragspreis. Die Gaspreisbremse soll für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs einen Gas-Bruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantieren. Die Entlastungen sollen im Dezember im Parlament beschlossen werden.

Bus und Bahnfahren wird in Bonn teurer

Schwimmen wird in Bonn teurer

Ehegatten erhalten Notvertretungsrecht

Bürgergeld startet

Zum 1. Januar steigen die Bezüge in der Grundsicherung um mehr als 50 Euro. So erhalten Alleinstehende künftig 502 Euro. Wesentliche Teile der Reform treten zum 1. Juli in Kraft. Die Jobcenter sollen sich stärker um Arbeitslose kümmern können. Besser als bisher soll die Vermittlung in dauerhafte Arbeit anstatt in einfache Helferjobs gelingen. Der Faktencheck zeigt, dass sich Arbeit weiterhin lohnt.