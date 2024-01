Schaltjahr und Vier-Tage-Woche Das ändert sich für Verbraucher im Februar

Auch im Bereich der Gesundheitsversorgung gibt es ab Februar Neuerungen. So tritt eine gesetzliche Neuregelung in Kraft, die die Zuzahlung zu Medikamenten vereinfacht. Für Patienten ist das eine gute Nachricht, denn dadurch werden unnötige Zuzahlungen verhindert. Bisher galt: Falls die vom Arzt verschriebene Packungsgröße in der Apotheke nicht vorrätig war, mussten Patienten für mehrere kleinere Packungen extra zahlen. Das ändert sich nun. Die Zuzahlung richtet sich ab Februar nach der Medikamentenmenge. Das bedeutet: Wenn der Apotheker eine 20-Stück-Packung durch zwei Packungen zu je 10 Stück ersetzt, wird die Zuzahlung nur einmal anstelle der bisherigen zweimal erforderlich.