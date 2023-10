Elterngeld, Mindestlohn und CO2-Steuer Das ändert sich im Jahr 2024 für Verbraucher

Service | Bonn · Im neuen Jahr 2024 stehen einige Änderungen an: Das Heizungsgesetz tritt in Kraft, Tanken und Heizen werden teurer und die Einkommensgrenze für das Elterngeld sinkt. Neue Autos müssen künftig Blackboxen haben. Was Sie wissen sollten.

26.10.2023, 14:00 Uhr

In 2024 treten einige Neuerungen in Kraft, daunter auch das umstrittene Heizungsgesetz. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Von Sarah Remsky Volontärin Online