Stellenanzeigen : Bewerber müssen nicht alle Anforderungen erfüllen

Frankfurt/Main Ein Studium, mehrere Jahre Berufserfahrung und am besten sprechen Sie drei verschiedene Fremdsprachen? Stellenanzeigen klingen häufig sehr fordernd. Doch es kann sich lohnen, sie genauer zu lesen.

Auf Formulierungen in der Stellenanzeige achten

Auch bestimmte Formulierungen in der Stellenanzeige weisen darauf hin, dass es sich bei den Anforderungen um ein Muss handelt, ohne die eine Bewerbung möglicherweise weniger erfolgversprechend ist. Diese lauten beispielsweise: „Sie verfügen über nachweisliche Erfolge in“ einem bestimmten Bereich, „Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium“ in einem definierten Fach mit, oder „Sie haben hervorragende Kenntnisse“ in einem näher beschriebenen Feld.