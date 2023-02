Freistellung von der Arbeit : Pflegende Angehörige: So klappt die Familienpflegezeit

Berlin/Düsseldorf Familienpflegezeit und Co: Es gibt verschiedene Modelle für Berufstätige, die Angehörige pflegen - und dafür freie Zeit benötigen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind die Voraussetzungen für die Familienpflegezeit?

Darüber hinaus muss die Pflege in der häuslichen Umgebung stattfinden, also in der Wohnung der pflegebedürftigen Person oder in der des pflegenden Angehörigen. „Eine Ausnahme gilt hier für minderjährige nahe Angehörige, sie können auch außer Haus gepflegt werden“, sagt Annemarie Schoß vom Sozialverband VdK Deutschland in Berlin.