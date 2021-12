CO2-Preis, Deutsche Bahn, Organspende : Das ändert sich 2022 für Verbraucher

Service Bonn Im kommenden Jahr stehen einige Änderungen an: Nicht nur der CO2-Preis steigt, auch Briefporto und Zigaretten werden teurer. Doch es gibt 2022 auch Änderungen, die Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Geld und bessere Rechte bringen.

Änderungen 2022: CO2-Preis steigt - und mit ihm Heizkosten und Spritpreise

Änderungen beim Strompreis: EEG-Umlage sinkt 2022

2022: Künftig gelten kürzere Kündigungsfristen bei Verträgen

In vielen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) stand bislang, dass Verträge spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt werden müssen. Ansonsten verlängern sie sich um ein Jahr. Ab dem 1. März 2022 gilt das nicht mehr: Verträge, die ab diesem Datum geschlossen werden, dürfen nur noch eine Kündigungsfrist von einem Monat haben. Verpassen Verbraucherinnen oder Verbraucher die Kündigungsfrist, so dürfen sich die Verträge künftig nur noch auf unbestimmte Zeit verlängern.

Änderungen 2022: Das endgültige Aus für die Plastiktüte kommt

Ab Januar 2022 werden Einweg-Plastiktüten im Handel verboten. Die Kunststofftüten mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern dürfen dann nicht mehr in Umlauf gebracht werden. Weiterhin erlaubt sind hingegen die sogenannten Hemdchenbeutel, die es oft an Obst- und Gemüsetheken gibt. Sie haben eine Stärke von weniger als 15 Mikrometern. Ebenfalls weiterhin erlaubt sind Mehrwegtaschen, die aus dickerem Kunststoff bestehen, oder Einkaufstüten aus Papier.

Führerschein-Umtausch: 2022 werden die alten Führerscheine ungültig

Deutsche Bahn: Ab 2022 gibt es keine Tickets mehr beim Schaffner

Wer ab Januar 2022 ohne Fahrschein in einen Zug einsteigt, für den wird es richtig teuer: Laut Gesetz wird der doppelte Fahrpreis fällig, mindestens allerdings 60 Euro. „Im Extremfall kann die DB also den doppelten Flexpreis für die gesamte Zugverbindung in Rechnung stellen – mit 250 bis 300 Euro kann das erhöhte Beförderungsentgelt bisweilen doppelt oder dreifach so hoch sein wie ein vorab gekauftes Sparpreis-Ticket mit Zugbindung“; erklärt die nordrhein-westfälische Verbraucherzentrale.