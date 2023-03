ÖPNV, Maskenpflicht und Lohnsteuer Änderungen im April: Atomausstieg, Corona, 49-Euro-Ticket

Die Energieeinsparverordnung des Bundes endet am 15. April. In öffentlichen Arbeitsstätten gilt bis dahin eine maximale Raumtemperatur von 19 Grad. In Büros darf es dann also wieder wärmer werden. Auch die Nächte in den Städten dürfen wieder heller werden. Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen dürfen ab dem 20. April wieder rund um die Uhr beleuchtet werden. Viele Kommunen hatte die gewünschten Einsparziele allerdings verfehlt.