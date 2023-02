Zwei Wochen Zeit : Auch für Valentinstagsgeschenke gilt Widerrufsrecht

Bremen Haben Sie Ihrem Schatz eine schöne Überraschung zum Valentinstag bestellt? Ist die Lieferung nicht zufriedenstellend, können Sie das Geld zurückverlangen - zumindest in einigen Fällen.

Aber: Verbraucherinnen und Verbraucher haben in jedem Fall das Recht auf Lieferung eines mangelfreien Produkts. Kommen also etwa die beworbenen „frischen“ Schnittblumen verwelkt an, können Betroffene ihr Geld zurückfordern. Versprechen Händler eine pünktliche Lieferung bis zum Valentinstag, das Produkt kommt aber verspätet, müsse das Geld ebenfalls erstattet werden, so Verbraucherschützerin Bahn.