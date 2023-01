Die wichtigsten Fragen und Antworten : Bürgergeld: Was bringt die Sozialreform?

Berlin Bürgergeld statt Hartz IV: Pünktlich zum Jahresstart soll die neue Grundsicherung fließen. Ab Mitte des Jahres sollen Arbeitslose weit besser als bisher betreut werden. Ein Überblick zeigt die Facetten der Reform.

Was bringt das Bürgergeld bei den Regelsätzen?

Im neuen Jahr stehen einige Änderungen an: Verbraucher sollen vor allem von einigen Entlastungen profitieren. Änderungen gibt es auch für Ehegatten und bei Getränkebechern. Was Sie wissen sollten.

Kindergeld, Mehrweg und Strompreisbremse : Das ändert sich im Jahr 2023 für Verbraucher Im neuen Jahr stehen einige Änderungen an: Verbraucher sollen vor allem von einigen Entlastungen profitieren. Änderungen gibt es auch für Ehegatten und bei Getränkebechern. Was Sie wissen sollten.

Was bedeutet die neue Karenzzeit?

Die Angemessenheit der Wohnung wird erst nach einer Karenzzeit von 12 Monaten geprüft. Bis dahin werden die tatsächlichen Kosten der Wohnung übernommen. Die Karenzzeit gilt nicht für Heizkosten, die von Beginn an in „angemessenem Umfang“ gewährt werden. In den ersten 12 Monaten bleibt zudem Vermögen bis zu 40.000 Euro für die erste Person der Bedarfsgemeinschaft geschützt. Für jede weitere Person der Gemeinschaft erhöht sich dieser Freibetrag um jeweils 15.000 Euro. Auch diese Regelungen treten zum 1. Januar in Kraft.