Unterschiede und Konsequenzen : Debitkarte statt Girokarte - Was Verbraucher wissen müssen

Bonn Die Debitkarte gewinnt bei den Banken an Beliebtheit, Girokarten werden kaum noch ausgegeben. Wir klären über die Unterschiede der Karten und die Konsequenzen für die Verbraucher auf.

Ab Juli 2023 stellt Mastercard die Maestro-Funktion für Girokarten (auch EC-Karten genannt) ein, sodass eine Bezahlung mit dieser Karte im Ausland dann nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grund geben Banken nun vermehrt Debitkarten aus. Doch was ist der Unterschied zwischen diesen Karten und welche Konsequenzen ergeben sich für Girokarten-Nutzer in Zukunft?

Unterschiede zwischen Giro- und Debitkarte

Girokarte und Debitkarte scheinen auf den ersten Blick gleich zu sein: Mit beiden Karten können Kunden Bargeld abheben und bargeldlos bezahlen. Das Geld wird zudem direkt (und nicht wie bei der Kreditkarte erst am Ende des Monats) vom Girokonto abgebucht. Darauf weist unter anderem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hin. Die Girokarte deckt jedoch nur die deutschen Banken ab, sodass mit einer reinen Girokarte nur in Deutschland bezahlt werden kann. Für Zahlungsvorgänge im Ausland müssen Girokarten mit einer Maestro- oder V-Pay-Funktion ausgestattet sein, die die Banken weltweit beziehungsweise europaweit abdecken. Mastercard stellt ihre Maestro-Funktion jedoch ab Juli 2023 ein.

David Riechmann, Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW, vermutet monetäre Gründe: Die Zahlung mit Girokarten sei online nicht möglich, mit Kreditkarten jedoch schon, erklärt er im GA-Gespräch. Da der Online-Handel insbesondere in den vergangenen zwei Jahren stark gewachsen sei, seien Kreditkarten für Mastercard nun rentabler als Girokarten. Für den Verbraucher fallen durch die Bezahlung mit der Kreditkarte keine zusätzlichen Gebühren an, für die Händler aber schon - und zwar mehr als bei der Zahlung mit Girokarten. Riechmann erklärt, dass die Girokarte dadurch in Deutschland die höchste Akzeptanz bei den Händlern findet. Doch was bedeutet das konkret für die Verbraucher?