Corona-Regeln und Sommerzeit : Diese Änderungen kommen im März auf Verbraucher zu

Berlin Im März spielen nicht nur die angekündigten Corona-Lockerungen eine Rolle. Wer schon länger aus seinem Vertrag mit dem Fitnessstudio raus wollte, hat nun bessere Karten. Mopedfahrer müssen außerdem eine wichtige Frist beachten.

Corona-Lockerungen

Vertragsverlängerungen

Corona-Bonus

Versicherungskennzeichen

Sommerzeit

Die Pizza in Deutschland feiert Geburtstag

Wer am 24. März Pizza essen geht, kann seinem Wirt gratulieren: DieBranche in Deutschland wird 70. Im Jahr 1952 eröffnete in derWürzburger Altstadt das erste Pizza-Restaurant in Deutschlandüberhaupt, das „Sabbie di Capri“.