Gute Vorsätze einhalten : Diese Strategien erleichtern das Sparen

Berlin Eigentlich hatten Sie sich vorgenommen, im neuen Jahr weniger Geld auszugeben? Und doch ist schon wieder das erste Paar Sneaker im Warenkorb gelandet. Mit diesen vier Tipps fällt das Sparen leichter.

Spartipp 1: Die 52-Wochen-Challenge

Das Prinzip ist simpel: An einem festgelegten Tag in der Woche wird Geld in eine Spardose geworfen. Und zwar immer ein Euro mehr als in der Vorwoche - beginnend bei einem Euro. So lasse sich spielerisch ein kleines Vermögen anhäufen, so Kathleen Altmann vom Bundesverband deutscher Banken. Wer konsequent bleibt, kann der Spardose an Silvester ganze 1378 Euro entnehmen. Das reicht zum Beispiel für einen schönen Urlaub.